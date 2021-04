Pallamano | tanta Jomi Salerno nell’Italia che sfiderà la fortissima Ungheria

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutinella Nazionale che sfida la. Domani (venerdì 16) e domenica (18 aprile) alla Èrd Arena per i play off di qualificazione ai Campionati Mondiali di Spagna 2021 in campo ci saranno Ilaria Dalla Costa, Ramona Manojlovic e Cyrielle Lauretti Matos mentre in panchina a completare lo staff tecnico ci sarà l’allenatore dei portieri Adele De Santis. Inoltre, al seguito della Nazionale ci sarà anche il capitano dellaPina Napoletano in qualità di Consigliere Federale. Qualche settimana fa il successo contro il Kosovo, seguito dalla ininfluente sconfitta per mano dell’Austria padrona di casa, ha permesso alle atlete guidate in panchina da Ljiljana Ivaci di centrare la ...

Salerno – Tanta Jomi Salerno nella Nazionale che sfida la fortissima Ungheria. Domani (venerdì 16) e domenica (18 aprile) alla Èrd Arena per i play off di qualificazione ai Campionati Mondiali di Spagna 2021 in campo ci saranno Ilaria Dalla Costa, Ramona Manojlovic e Cyrielle Lauretti Matos mentre in panchina a completare lo staff tecnico ci sarà l'allenatore dei portieri Adele De Santis. Inoltre, al seguito della Nazionale ci sarà anche il capitano della Jomi Salerno Pina Napoletano in qualità di Consigliere Federale.