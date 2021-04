Pallamano | Qualificazioni Mondiali femminili 2021 | l’Italia si prepara alla doppia sfida contro l’Ungheria

(Di giovedì 15 aprile 2021) Per la Nazionale italiana difemminile è arrivato il grande momento, con le azzurre che questo fine settimana affronteranno per due volte, nel play-off decisivo per la qualificazione aidi Spagna. Un doppio inmolto difficile, che opporràsquadra allenata da Ljiljana Ivaci una formazione dgrande tradizione, con molte giocatrici militanti nella EHF Champions League, nella compagine di casa del Gyor, la più titolata del Vecchio Continente. Il primo match avrà luogo domani, 16 aprile, alle ore 16, mentre l’indecisivo sarà domenica 18 alle ore 13. Entrambe le sfide si svolgeranno presso la Èrd Arena dell’omonima città, e saranno trasmesse in diretta televisiva esclusiva da Sky ...

Qualificazioni ai Mondiali 2022: le azzurre della pallamano in ritiro a Chieti

