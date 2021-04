Palestre e piscine quando riaprono? Le regole delle regioni: cosa si può fare e cosa no (Di giovedì 15 aprile 2021) Milano - Ci siamo. Le riaperture si fanno sempre più vicine. cosa succederà a Palestre e piscine ? I titolari sperano di poter tornare al lavoro a fine mese. Inatnto, le regioni hanno avanzato una ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Milano - Ci siamo. Le riaperture si fanno sempre più vicine.succederà a? I titolari sperano di poter tornare al lavoro a fine mese. Inatnto, lehanno avanzato una ...

Ultime Notizie dalla rete : Palestre piscine Ristoranti, cinema e palestre: le proposte delle Regioni Il documento, nel dettaglio, riguarda ristorazione, palestre, piscine, strutture termali, cinema e spettacoli dal vivo . "Proposte elaborate dai Dipartimenti di prevenzione delle Regioni su cui ...

Riaperture da maggio: Regioni propongono ristoranti aperti a cena e coprifuoco alle 24 Palestre e piscine, cinema e teatri Palestre e piscine potranno, secondo la proposta delle Regioni, riaprire qualora siano pianificate le attività in modo tale da evitare gli assembramenti; all'...

Covid 19. La Conferenza delle Regioni aggiorna le linee guida per la riapertura di palestre e piscine I primi passi concreti verso la riapertura di palestre e piscine sono stati compiuti. A confermarlo è stato Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, annunciando l'aggiornamento ...

Riapertura cinema ristoranti e palestre: approvate linee guida da Conferenza delle Regioni La bozza elaborata dai Dipartimenti di prevenzione delle Regioni prevede la riapertura delle attività tramite il rispetto dei protocolli ...

