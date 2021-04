Palestre e bar sono solo “lavoretti”: così Zingaretti umilia gli italiani (Di giovedì 15 aprile 2021) “lavoretti”, con tanto di gesto delle dita a mimare delle parentesi, accentuando così il tono scherzoso. E ancora: “Piccoli professionisti che si erano inventati un lavoro”. Con queste parole Nicola Zingaretti si è riferito in diretta, ospite di Lucia Annunziata nel programma Rai Mezz’ora in più, a migliaia e migliaia di italiani che si guadagnano da vivere lavorando nei bar e nelle Palestre, impegnati come camerieri o personal trainer. Un’espressione che fa rabbrividire, considerando che a utilizzarla è uno degli esponenti di punta di quella sinistra che un tempo era il punto di riferimento proprio delle classi sociali più in difficoltà. La perfetta cartina di tornasole di un governo, quello attualmente in carica, che verso i cittadini e le loro esigenze non nutre il minimo interesse. Una presa in ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 15 aprile 2021) “”, con tanto di gesto delle dita a mimare delle parentesi, accentuandoil tono scherzoso. E ancora: “Piccoli professionisti che si erano inventati un lavoro”. Con queste parole Nicolasi è riferito in diretta, ospite di Lucia Annunziata nel programma Rai Mezz’ora in più, a migliaia e migliaia diche si guadagnano da vivere lavorando nei bar e nelle, impegnati come camerieri o personal trainer. Un’espressione che fa rabbrividire, considerando che a utilizzarla è uno degli esponenti di punta di quella sinistra che un tempo era il punto di riferimento proprio delle classi sociali più in difficoltà. La perfetta cartina di tornasole di un governo, quello attualmente in carica, che verso i cittadini e le loro esigenze non nutre il minimo interesse. Una presa in ...

