Palermo | tragedia di Casteldaccia con nove morti | a processo sindaco e proprietario villetta

(Di giovedì 15 aprile 2021), 15 apr. (Adnkronos) - Quella notte del 3mbre 2018 le acque di un torrente esondato causarono la morte dipersone, tutte dello stesso nucleo familiare, riunite in unaper festeggiare. A distanza di due anni e mezzo il giudice per l'udienza preliminare diClaudio Emanuele Bencivini ha rinviato a giudizio ildi, Giovanni Di Giacinto, l'architetto Maria De Nembo e Antonino Pace, ildella. L'imputazione per tutti è di omicidio colposo. Archiviata la posizione delpro tempore dal 2013 al 2018 Fabio Spatafora, Rosalba Buglino, Alfio Tornese e Michele Cara Pitissi, questi ultimi dell'ufficio comunale.

Tre persone finiscono sotto processo per la tragedia di Casteldaccia che costò la vita a nove persone, rimaste intrappolate dentro una villetta travolta dalle acque del fiume Milicia.