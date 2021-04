Palagianello | ha fretta di nascere | fiocco rosa in ambulanza Ludovica è venuta al mondo durante il trasporto della mamma all' ospedale

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 15 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto:per la postazione 118 di Palagiano: la piccola si chiamaed è nata stanotte in un’del 118, lungo il tragitto verso l’. Il lieto evento accade circa dopo la mezzanotte del 15 aprile. Il mezzo del 118 viene allertato dalla centrale operativa con codice rosso per una donna in stato di gravidanza, alla 28esima settimana di gestazione, con contrazioni premature. A bordo del mezzo l’equipe di soccorso è composta dall’infermiera Maristella Agrusti, la soccorritrice Mirella Larizza e l’autista Davide Infante. Contestualmente, la centrale operativa invia sul posto anche un’auto medica di Massafra: a bordo, l’infermiera Sabina Stanca Manca, il dottor Petrelli e l’autista Mele. Dopo una prima visita, l’equipe di soccorso ...