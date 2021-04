Ottomila tonnellate di rifiuti tossici delle concerie sotto la strada regionale 429 (Di giovedì 15 aprile 2021) Dalle inchieste coordinate dalla Dda di Firenze contro la 'ndrangheta in Toscana e condotte dall'Arma dei Carabinieri emerge di particolare rilievo - segnalano gli inquirenti - la circostanza che il ... Leggi su lanazione (Di giovedì 15 aprile 2021) Dalle inchieste coordinate dalla Dda di Firenze contro la 'ndrangheta in Toscana e condotte dall'Arma dei Carabinieri emerge di particolare rilievo - segnalano gli inquirenti - la circostanza che il ...

'Ndrangheta in Toscana, a Santa Croce gestione illecita dei rifiuti conciari: 6 arresti Coinvolti imprenditori vicini alla 'Ndrangheta, l'Associazione conciatori e politici. Ottomila tonnellate di rifiuti contaminati utilizzati per realizzare la 429 nell'Empolese SANTA CROCE. Sei arresti ...

