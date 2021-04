Ortica è il nuovo singolo di Arisa: i dettagli e la data d’uscita (Di giovedì 15 aprile 2021) Il nuovo singolo di Arisa è Ortica. La voce di Potevi Fare Di Più lo ha annunciato sui social e ha accompagnato l’artwork del brano con una descrizione del testo. Il nuovo singolo di Arisa Nel nuovo singolo di Arisa ci sono novità importanti per l’artista di Pignola. Lo dice lei stessa anticipando che il testo parla dell’amore, quello che brucia quando svanisce. L’Ortica del titolo, infatti, è una metafora della fine di una relazione – e recentemente la cantante di Pignola è stata al centro del gossip per la sua storia d’amore con Andrea Di Carlo – che nasce da un ricordo di quand’era bambina. Da piccola, infatti, Arisa era caduta in un cespuglio d’ortiche e ancora oggi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Ildi. La voce di Potevi Fare Di Più lo ha annunciato sui social e ha accompagnato l’artwork del brano con una descrizione del testo. IldiNeldici sono novità importanti per l’artista di Pignola. Lo dice lei stessa anticipando che il testo parla dell’amore, quello che brucia quando svanisce. L’del titolo, infatti, è una metafora della fine di una relazione – e recentemente la cantante di Pignola è stata al centro del gossip per la sua storia d’amore con Andrea Di Carlo – che nasce da un ricordo di quand’era bambina. Da piccola, infatti,era caduta in un cespuglio d’ortiche e ancora oggi ...

Different__Mag : Da venerdì 23 aprile sarà in radio e disponibile in digitale “ORTICA”, il nuovo singolo di @ARISA_OFFICIAL… - SMSNEWSOFFICIAL : Da venerdì 23 aprile sarà in radio e disponibile in digitale “Ortica”, il nuovo singolo di Arisa - blogsicilia : #notizie #sicilia Arisa: 'Ortica' è il nuovo singolo - - wetassantonio : ODDIO VENERDÌ 23 ORTICA NUOVO SINGOLO DI ARISA - PaoloAruffo : Si chiama “Ortica”, il nuovo singolo di #Arisa in uscita venerdì 23 aprile. Curioso di ascoltarlo. -

