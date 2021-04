Oroscopo Gemelli del giorno: previsioni del giorno 15/04/2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) Probabilmente oggi riuscirai a fare passi da gigante in un’attività editoriale, radiotelevisiva o pubblicitaria (o in qualsiasi attività legata agli affari internazionali). Potresti ricevere un grande impulso promozionale che ti aiuterà su un progetto specifico che stai cercando di commercializzare. Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa: da una celebrità che ti sponsorizza a uno dei tuoi video che diventa virale. Ti potrebbe anche essere chiesto di apparire come ospite in un popolare programma televisivo o radiofonico. Sarebbe eccitante. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 15 aprile 2021) Probabilmente oggi riuscirai a fare passi da gigante in un’attività editoriale, radiotelevisiva o pubblicitaria (o in qualsiasi attività legata agli affari internazionali). Potresti ricevere un grande impulso promozionale che ti aiuterà su un progetto specifico che stai cercando di commercializzare. Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa: da una celebrità che ti sponsorizza a uno dei tuoi video che diventa virale. Ti potrebbe anche essere chiesto di apparire come ospite in un popolare programma televisivo o radiofonico. Sarebbe eccitante. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

