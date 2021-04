Oroscopo Bilancia del giorno: previsioni del giorno 15/04/2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) Presto potresti ricevere una benedizione relativa all’amore. Oggi, il Sole illuminerà il tuo settore delle relazioni, creando un collegamento brillante con l’espansivo Giove, che ora si trova nell’area che governa il romanticismo, il piacere e i bambini. Tu e il tuo compagno potreste decidere di volere un figlio o scoprire che siete già in dolce attesa. Se sei agli inizi di una storia, il tuo partner potrebbe voler portare il vostro rapporto a un livello di maggiore impegno. In alternativa, potresti collaborare con qualcuno ad un progetto creativo che troverai molto stimolante. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 15 aprile 2021) Presto potresti ricevere una benedizione relativa all’amore. Oggi, il Sole illuminerà il tuo settore delle relazioni, creando un collegamento brillante con l’espansivo Giove, che ora si trova nell’area che governa il romanticismo, il piacere e i bambini. Tu e il tuo compagno potreste decidere di volere un figlio o scoprire che siete già in dolce attesa. Se sei agli inizi di una storia, il tuo partner potrebbe voler portare il vostro rapporto a un livello di maggiore impegno. In alternativa, potresti collaborare con qualcuno ad un progetto creativo che troverai molto stimolante. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

