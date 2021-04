Orlando: lavoro sulla riforma degli ammortizzatori sociali riprenderà la prossima settimana (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Il ministro del lavoro Andrea Orlando ha dichiarato che il lavoro sulla riforma degli ammortizzatori sociali riprenderà la prossima settimana. “Abbiamo già fatto un lavoro sulle procedure. Siamo in una situazione nella quale ci sono disponibilità e stanno maturando delle convergenze. C’è un po’ di lavoro da fare che può dare frutti prima di ottobre“, quando terminerà il blocco dei licenziamenti per le aziende che non hanno ammortizzatori ordinari, ha detto ai microfoni di RaiNews 24. “Procedendo con questi ritmi – ha precisato – arriveremo in tempo, poi il nostro lavoro dovrà trovare riscontro negli atti di programmazione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Il ministro delAndreaha dichiarato che illa. “Abbiamo già fatto unsulle procedure. Siamo in una situazione nella quale ci sono disponibilità e stanno maturando delle convergenze. C’è un po’ dida fare che può dare frutti prima di ottobre“, quando terminerà il blocco dei licenziamenti per le aziende che non hannoordinari, ha detto ai microfoni di RaiNews 24. “Procedendo con questi ritmi – ha precisato – arriveremo in tempo, poi il nostrodovrà trovare riscontro negli atti di programmazione ...

Advertising

MinLavoro : #Vaccinazioni nei luoghi di #lavoro, @AndreaOrlandosp: “Un passo in avanti nella direzione della ripresa”. ??Qui tu… - RaiNews : A. #Orlando (@AndreaOrlandosp), Min. del #Lavoro a @RaiStudio24: con il #RecoveryPlan vogliamo favorire le #imprese… - fattoquotidiano : Incasserà 72mila euro all’anno come esperto del ministro del Lavoro, ma nel suo curriculum tutto pane&politica ha z… - federica_dL : RT @OGiannino: Invece di insistere solo su inefficienti Centri Pubblici per l’Impiego, come e perché serve una svolta pubblico-privata per… - iuvinale_n : RT @OGiannino: Invece di insistere solo su inefficienti Centri Pubblici per l’Impiego, come e perché serve una svolta pubblico-privata per… -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando lavoro Orlando: lavoro sulla riforma degli ammortizzatori sociali riprenderà la prossima settimana Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha dichiarato che il lavoro sulla riforma degli ammortizzatori sociali riprenderà la prossima settimana. "Abbiamo già fatto un lavoro sulle procedure. Siamo in una situazione ...

Il Prof. Matteo Rinaldini di Unimore chiamato al Ministero del Lavoro quale esperto Smart Working Il gruppo di lavoro, nominato dal Ministro Andrea Orlando, è composto da 8 esperti ed esperte nazionali individuati/e tra giuslavoristi/e, sociologi/he ed economisti/e ed è presieduto dal Prof. ...

Orlando: lavoro sulla riforma degli ammortizzatori sociali riprenderà la prossima settimana (Teleborsa) - Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha dichiarato che il lavoro sulla riforma degli ammortizzatori sociali riprenderà la prossima settimana. Abbiamo già fatto un lavoro ...

Riaperture a maggio: il Pd sposa la linea della prudenza Il ministro del Lavoro: "Bisogna arrivare con tempi certi defininendo percorsi cchiari agli operatori, senza sparare date a caso e annunciare che ci saranno delle aperture senza averle preparate" ...

Il ministro delAndreaha dichiarato che ilsulla riforma degli ammortizzatori sociali riprenderà la prossima settimana. "Abbiamo già fatto unsulle procedure. Siamo in una situazione ...Il gruppo di, nominato dal Ministro Andrea, è composto da 8 esperti ed esperte nazionali individuati/e tra giuslavoristi/e, sociologi/he ed economisti/e ed è presieduto dal Prof. ...(Teleborsa) - Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha dichiarato che il lavoro sulla riforma degli ammortizzatori sociali riprenderà la prossima settimana. Abbiamo già fatto un lavoro ...Il ministro del Lavoro: "Bisogna arrivare con tempi certi defininendo percorsi cchiari agli operatori, senza sparare date a caso e annunciare che ci saranno delle aperture senza averle preparate" ...