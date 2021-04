OPPO A94 5G arriva in Italia con il Dimensity 800U: caratteristiche e prezziHDblog.it (Di giovedì 15 aprile 2021) Monta un SoC MediaTek Dimensity 800U e ha quattro fotocamere posteriori.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 aprile 2021) Monta un SoC MediaTeke ha quattro fotocamere posteriori.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

1italiano1 : Oppo lancia gli smartphone di fascia media A, tutti con 5G. Alte prestazioni e prezzi ragionevoli per A94, A74 e A5… - PlanetR7_ : OPPO A94 5G arriva in Italia e promette battaglia nella fascia media - RobRe62 : RT @DigitalicMag: Gli smartphone Oppo della famiglia A arrivano sul mercato italiano. Una la lineup middle level del brand, che include tre… - infoitscienza : OPPO A94 5G arriva in Italia con il Dimensity 800U: caratteristiche e prezzi - ansa_tecnologia : Oppo lancia gli smartphone di fascia media A, tutti con 5G. Alte prestazioni e prezzi ragionevoli per A94, A74 e A5… -