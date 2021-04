(Di giovedì 15 aprile 2021) IlcineseA94 5G è appena sbarcato in Italia e sarà compatibile con le reti 5G. Vediamo tutte le sue caratteristiche in dettaglio E’ odierno l’annuncio ufficiale da parte diper il mercato europeo del lorosmartphone di fascia media, ovvero l’A94 5G. Ildevice si distingue per la presenza del modulo 5G e per il SoC MediaTek Dimensity 800U affiancato da ben 8GB di memoria RAM. Non manca poi una capiente memoria ROM da 128GB espandibile tramite slot MicroSD fino a 256GB. Il display è un AMOLED da 6,43? con risoluzione FHD+ (1080 x 2400) e refresh rate a 60 Hz mentre la batteria ha una capacità di 4310mAh con ricarica rapida VOOC Flash Charge 30 W.A94 5G: scheda tecnica Vediamo di ...

tuttoteKit : #Oppo A94 5G: annunciato ufficialmente il nuovo medio gamma #Android #Smartphone #tuttotek - CeotechI : RT @CeotechI: Serie A Oppo: esordiscono i nuovi smartphone A94 5G, A74 5G E A54 5G... - #oppo #oppoa74 #oppoa745g #oppoa94 #oppoa945g #oppo… - infoitscienza : OPPO lancia in Italia i tre smartphone della Serie A: A94 5G, A74 5G E A54 5G (foto) - rengxngl : oppo a94 or realme 7? AAAAAAAAAAAA - 83napolano : RT @CeotechI: Serie A Oppo: esordiscono i nuovi smartphone A94 5G, A74 5G E A54 5G... - #oppo #oppoa74 #oppoa745g #oppoa94 #oppoa945g #oppo… -

Ultime Notizie dalla rete : Oppo A94

I l nuovo medio gamma cinese5G è appena sbarcato in Italia e sarà compatibile con le reti 5G. Vediamo tutte le sue caratteristiche in dettaglio E' odierno l'annuncio ufficiale da parte diper il mercato europeo del ...Arrivano oggi nel mercato italiano i nuovi smartphonedella famiglia Serie A, la lineup middle level del brand, che include tre modelli:5G ,A74 5G eA54 5G .5G Dotato diSmart 5G 3.0,5G è in grado di raggiungere velocità di download e upload elevati, grazie anche al processore MediaTek 5G ...Il nuovo medio gamma cinese Oppo A94 5G è appena sbarcato in Italia e sarà compatibile con le reti 5G. Vediamo tutte le sue caratteristiche.La versione 16.5 introduce importanti novità, come il supporto nativo alla virtualizzazione di ambienti Windows 10 on ARM e migliorie per quanto riguarda le prestazioni e l'efficienza energetica ...