Opere e figura di Domenico Rea, firmato protocollo d’intesa a Nocera Inferiore (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Presso l’aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore, la Provincia di Salerno ha siglato un protocollo d’intesa con il Comune di Nocera Inferiore, il Comune di Sarno e l’Università di Salerno, per promuovere l’opera e la figura dello scrittore Domenico Rea. “Abbiamo avviato un protocollo d’intesa molto importante – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – per ricordare e promuovere l’opera e la figura del grande scrittore e giornalista italiano Domenico Rea. Quest’anno a settembre ricorre il centenario della sua nascita e il nostro territorio si sta preparando a celebrare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Presso l’aula consiliare del Comune di, la Provincia di Salerno ha siglato uncon il Comune di, il Comune di Sarno e l’Università di Salerno, per promuovere l’opera e ladello scrittoreRea. “Abbiamo avviato unmolto importante – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – per ricordare e promuovere l’opera e ladel grande scrittore e giornalista italianoRea. Quest’anno a settembre ricorre il centenario della sua nascita e il nostro territorio si sta preparando a celebrare ...

Advertising

anteprima24 : ** #Opere e #Figura di Domenico Rea, firmato protocollo d'intesa a Nocera Inferiore ** - adriana89231342 : RT @vittoriale: Studenti di quinta superiore, abbiamo una rubrica per voi! ?? #RipassoalVittoriale è pensata per avvicinare i ragazzi alla f… - SusiTolin : RT @vittoriale: Studenti di quinta superiore, abbiamo una rubrica per voi! ?? #RipassoalVittoriale è pensata per avvicinare i ragazzi alla f… - enricodelucchi : RT @vittoriale: Studenti di quinta superiore, abbiamo una rubrica per voi! ?? #RipassoalVittoriale è pensata per avvicinare i ragazzi alla f… - AlbertoIonna : RT @vittoriale: Studenti di quinta superiore, abbiamo una rubrica per voi! ?? #RipassoalVittoriale è pensata per avvicinare i ragazzi alla f… -