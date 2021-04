(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – “è lae ricordo che è l’unica”. Commenta così Giampiero, responsabile del Créditin Italia, la decisione di alzare il corrispettivo dell’sulle azionida 10,5 a 12,2 euro e di prevedere un corrispettivo addizionale pari a 0,3 euro in caso di superamento della soglia del 90%. “Lo scenario macroeconomico dopo il lancio dell’OPA si è evoluto positivamente e le stime di crescita per il nostro Paese sono state riviste al rialzo – spiegain una nota – L’insediamento del nuovo Governo guidato dal Presidente Mario Draghi ha avuto dei riflessi importanti anche sulle performance dei mercati e del settore bancario in particolare. Il nostro obiettivo è quello di ...

Advertising

DividendProfit : OPA Creval, Maioli (Credit Agricole): “Questa è la nostra offerta finale” - teleunica : Opa su Creval, rilancio di Agricole Italia - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Tutte le ultime novità sull’Opa del Crédit Agricole sul Credito Valtellinese ( #Creval). L'articolo di Fernando Soto http… - StartMagNews : Tutte le ultime novità sull’Opa del Crédit Agricole sul Credito Valtellinese ( #Creval). L'articolo di Fernando Soto - borsainside : #Creval, l'OPA di Credit Agricole Italia diventa più sostanziosa -

Ultime Notizie dalla rete : OPA Creval

...nel caso in cui l'raggiunga un'adesione elevata da parte degli azionisti", rivendica il numero uno della banca francese in Italia. "È un riconoscimento importante per tutti i socia ......nel caso in cui l'raggiunga un'adesione elevata da parte degli azionisti", rivendica il numero uno della banca francese in Italia. "È un riconoscimento importante per tutti i socia ...(Teleborsa) – “Questa è la nostra offerta finale e ricordo che è l’unica”. Commenta così Giampiero Maioli, responsabile del Crédit Agricole in Italia, la decisione di ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 apr - Le trimestrali dei colossi bancari e i dati macro Usa sopra le attese danno la spinta ai listini europei, ma dal trend positivo resta 'immune' Milano, ...