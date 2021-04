OPA Creval |  Credit Agricole Italia alza prezzo a 12 | 20 euro per azione

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Creditha deciso dire il corrispettivo dell’Offerta sulle azionida 10,500 (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti) per ciascunaportata in adesione all’Offerta, a 12,200 (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente). Lo ha reso noto la banca, in una nota diffusa ieri in tarda serata, aggiungendo che “qualora – ad esito dell’Offerta e per effetto delle adesioni all’Offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, in conformità alla normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione – l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere una partecipcomplessiva superiore al 90% ...