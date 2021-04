Oms: la situazione pandemica "resta grave", ogni minuto 160 nuovi casi (Di giovedì 15 aprile 2021) Il calo dell'incidenza del virus lo si osserva "solo nelle fasce d'età più avanzate" con un "calo dei morti del 30% tra coloro che hanno più di 80 anni", dice Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa Leggi su rainews (Di giovedì 15 aprile 2021) Il calo dell'incidenza del virus lo si osserva "solo nelle fasce d'età più avanzate" con un "calo dei morti del 30% tra coloro che hanno più di 80 anni", dice Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa

Advertising

RaiNews : 'Non bisogna abbassare la guardia affinché 'diminuisca la trasmissione del virus' adoperando 'tutte le energie e la… - ronzidante : RT @Activnews24: #Covid, l'OMS ha avvertito oggi che la situazione pandemica in #Europa continua ad essere 'grave' e che in molti paesi la… - Activnews24 : #Covid, l'OMS ha avvertito oggi che la situazione pandemica in #Europa continua ad essere 'grave' e che in molti pa… - EureosCriss : RT @DHofmannsthal: Le oligarchie della finanza apolide, i centri criminali del potere sovranazionale (ONU, FMI, OMS) ed i politici da loro… - censurastocazz1 : @ladyonorato Dopo 9 mesi senza alcun lockdown questa era la situazione in Bielorussia: Cadaveri per strada, strilla… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms situazione Perché basta il 60% dei vaccinati per raggiungere l'immunità di gregge (e sconfiggere il virus) ... la situazione per cui una percentuale sufficiente della popolazione immune a una malattia ... la soglia minima ipotizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è del 60 - 70% di vaccinati ...

Covid, Oms: 'In Europa 160 contagi ogni minuto' 'La scorsa settimana, abbiamo superato 1 milione di morti confermate per Covid - 19 nella regione europea dell'Oms. La situazione nella nostra regione è grave: ogni settimana vengono segnalati 1,6 ...

Covid, Oms: "In Europa 160 contagi ogni minuto" In Europa ci sono 160 contagi da coronavirus ogni minuto, 9.500 ogni ora. A sottolinearlo è stato Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, durante ...

COVID: OSPEDALI PIENI, i MEDICI lanciano l'ALLARME e chiedono: 'NON ALLENTATE le RESTRIZIONI'. La SITUAZIONE E' questo l'appello dell'intersindacale che riunisce i principali sindacati dei medici 'Il sistema ospedaliero è ancora in sovraccarico. La SITUAZIONE. OSPEDALI ancora PIENI nonostante il CALO dei CON ...

... laper cui una percentuale sufficiente della popolazione immune a una malattia ... la soglia minima ipotizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità () è del 60 - 70% di vaccinati ...'La scorsa settimana, abbiamo superato 1 milione di morti confermate per Covid - 19 nella regione europea dell'. Lanella nostra regione è grave: ogni settimana vengono segnalati 1,6 ...In Europa ci sono 160 contagi da coronavirus ogni minuto, 9.500 ogni ora. A sottolinearlo è stato Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, durante ...E' questo l'appello dell'intersindacale che riunisce i principali sindacati dei medici 'Il sistema ospedaliero è ancora in sovraccarico. La SITUAZIONE. OSPEDALI ancora PIENI nonostante il CALO dei CON ...