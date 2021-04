Omega 3: cosa sono? Perchè sono essenziali per la salute? (Di giovedì 15 aprile 2021) Omega 3: cosa sono? Perchè sono essenziali per cuore e salute? Tutto quel che c’è da sapere spiegato in parole semplici. Per Omega 3 (acido alfa linoleico) si intendono dei grassi essenziali, ovvero grassi che apportano un contributo nutrizionale importante. Non possono essere sintetizzati dal nostro organismo e pertanto devono essere introdotti nella dieta (vedi 12 alimenti più ricchi di Omega 3). Le loro proprietà variano dal contrasto al livello alto dei trigliceridi all’azione di riduzione dei processi infiammatori. Per approfondire: Omega 3 e Omega 6: proprietà, dieta e alimenti che li ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021)3:per cuore e? Tutto quel che c’è da sapere spiegato in parole semplici. Per3 (acido alfa linoleico) si intendono dei grassi, ovvero grassi che apportano un contributo nutrizionale importante. Non posessere sintetizzati dal nostro organismo e pertanto devono essere introdotti nella dieta (vedi 12 alimenti più ricchi di3). Le loro proprietà variano dal contrasto al livello alto dei trigliceridi all’azione di riduzione dei processi infiammatori. Per approfondire:3 e6: proprietà, dieta e alimenti che li ...

