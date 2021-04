Olimpiadi Tokyo 2020, dal Giappone l’allarme: “Manifestazione a rischio” (Di giovedì 15 aprile 2021) I vertici del governo Giapponese temono che l’emergenza sanitaria possa diventare insostenibile per il Paese: i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 rischiano l’annullamento La nuova ondata di pandemia da coronavirus che ha colpito il Giappone non fa dormire sonni tranquilli in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 previste a partire dal 23 luglio. Le massime autorità politiche del Paese sono in allerta e molte delle manifestazioni, come la staffetta della torcia olimpica, sono state annullate. Una crisi riaccesa dalla recrudescenza de contagio, causata anche dalla nuova variante Eek diffusasi proprio nell’arcipelago del Sol Levante. Dopo il rinvio dello scorso anno, l’annullamento dei Giochi Olimpici sarebbe un colpo durissimo non solo per il ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021) I vertici del governose temono che l’emergenza sanitaria possa diventare insostenibile per il Paese: i Giochi Olimpici dirischiano l’annullamento La nuova ondata di pandemia da coronavirus che ha colpito ilnon fa dormire sonni tranquilli in vista delledipreviste a partire dal 23 luglio. Le massime autorità politiche del Paese sono in allerta e molte delle manifestazioni, come la staffetta della torcia olimpica, sono state annullate. Una crisi riaccesa dalla recrudescenza de contagio, causata anche dalla nuova variante Eek diffusasi proprio nell’arcipelago del Sol Levante. Dopo il rinvio dello scorso anno, l’annullamento dei Giochi Olimpici sarebbe un colpo durissimo non solo per il ...

