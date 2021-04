Olimpiadi di Tokyo, funzionario giapponese: la cancellazione è un'opzione (Di giovedì 15 aprile 2021) Un alto funzionario del partito al governo in Giappone ha affermato che l'annullamento delle Olimpiadi di quest'anno a Tokyo rimane un'opzione sul tavolo, se la curva dei contagi da coronavirus ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 aprile 2021) Un altodel partito al governo in Giappone ha affermato che l'annullamento delledi quest'anno arimane un'sul tavolo, se la curva dei contagi da coronavirus ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Caso Tokyo, Wall Strett e i timori per l'ondata di Covid frenano i listini: Nikkei chiude a +0,07% Il partito di governo: "Potremmo rinunciare alle Olimpiadi". Il Cio: "La cancellazione non è sul tavolo". - -

Giappone, partito governo: "Cancellazione Olimpiadi è un'opzione" Nel paese si assiste alla quarta ondata. "Il Giappone potrebbe rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo se l'aumento dei casi di coronavirus nel Paese rendesse l'evento impossibile". E' quanto riferito da Toshihiro Nikai, segretario generale del Partito Liberal Democratico all'interno ...

Olimpiadi Tokyo 2021, nuovi dubbi a 100 giorni dal via A 100 giorni dall’accensione del tripode, una nuova nube di incertezza si addensa sopra i Giochi di Tokyo. Dal Giappone rimbalzano le parole di Toshihiro Nikai, segretario generale e numero 2 del part ...

Olimpiadi Tokyo di nuovo in forse per la pandemia. "Giappone potrebbe cancellarle" Per il Partito Liberal Democratico al governo, l'annullamento è “ovviamente” un’opzione. "Se i Giochi servono a diffondere l'infezione, che senso hanno?" ...

