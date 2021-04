Ogni mattina uno schwa del villaggio si sveglia per imporci la sua neolingua

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 15 aprile 2021) Non ho alcuna vocazione didattica, è perciò per puro spirito di sacrificio che ieri pomeriggio, al telefono, mi sono messa a fare l’imitazione di Stanlio e Ollio. È stato per soccorrere un amico che aveva letto che il comune di Castelfranco Emilia aveva adottato lonelle comunicazioni ufficiali, e quindi voleva sapere come, d’ora in poi, avrebbe dovuto pronunciare le parole italiane contenenti il simbolo ”?”. Simbolo che chissà se visualizzerete, dato che nell’alfabeto italiano non esiste – ma a questo ci arriviamo dopo. L’amico è quel che i parlanti lachiamerebbero «inclusivo»: molto sensibile alle istanze delle minoranze, molto attento a non offendere nessuno, molto rispettoso del diritto di tutti a non suscettibilarsi. Però proprio non sapeva cosa fosse questo, finché ieri non ha letto, appunto, che in un post ...