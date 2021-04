Oggi sono 54 anni dalla morte di Totò, il principe della risata (Di giovedì 15 aprile 2021) Esattamente 54 anni fa il mondo del cinema italiano perdeva il suo “principe della risata” in arte Totò. Il 15 aprile 1967, il mondo del cinema e della comicità italiana perdeva uno dei suoi re. Totò, campione indiscusso dell’arte di far ridere, ma anche grande interprete di ruoli amari e drammatici. 54 anni dalla sua morte, chi era Totò? Nato a Napoli il 15 febbraio 1898 da una nobile famiglia, il suo nome all’anagrafe era Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio. Scelse la strada del teatro, dello spettacolo e del cabaret. Poi la carriera nel cinema, che l’ha visto interpretare decine di film, alcuni dei quali diventati veri e propri cult. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Esattamente 54fa il mondo del cinema italiano perdeva il suo “” in arte. Il 15 aprile 1967, il mondo del cinema ecomicità italiana perdeva uno dei suoi re., campione indiscusso dell’arte di far ridere, ma anche grande interprete di ruoli amari e drammatici. 54sua, chi era? Nato a Napoli il 15 febbraio 1898 da una nobile famiglia, il suo nome all’anagrafe era Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio. Scelse la strada del teatro, dello spettacolo e del cabaret. Poi la carriera nel cinema, che l’ha visto interpretare decine di film, alcuni dei quali diventati veri e propri cult. ...

Advertising

AzzolinaLucia : Ripenso a tutte le volte che, soprattutto in televisione, ho dovuto replicare alle critiche quasi sempre strumental… - NaliOfficial : Promemoria! Da oggi sono aperte le prevendite del tour ?? Tutte le info qui - gennaromigliore : Sono in corsa per il Comune di Napoli. Ne ho parlato oggi su @repubblica con Conchita Sannino. Buona serata amici - lucatelese : “Tutto quello che è vero, in questa storia, è#sembra incredibile. Tutto quello che sembra incredibile, in questa st… - g_alo87 : RT @SimoneAlliva: Semplicemente ci sono cose che facevano ridere 30 anni fa e oggi che ci siamo evoluti e non fanno più ridere perché sono… -