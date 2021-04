Ocse: nel IV trimestre occupazione sale al 66,7%, in Italia al 58,5% (Di giovedì 15 aprile 2021) Parigi, 15 apr. (Adnkronos) - Il tasso di occupazione nell'area dell'Ocse nel quarto trimestre è salito al 65,7% del terzo trimestre al 66,7% nel quarto trimestre dell'anno. Lo rende noto l'organizzazione internazionale con sede a Parigi in un comunicato precisando che il livello è inferiore di 1,9 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 2020. Nell'area dell'euro il tasso di occupazione sale dal 66,8% al 67,3% mentre in Italia sale dal 67,7% al 58,5%. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Parigi, 15 apr. (Adnkronos) - Il tasso dinell'area dell'nel quartoè salito al 65,7% del terzoal 66,7% nel quartodell'anno. Lo rende noto l'organizzazione internazionale con sede a Parigi in un comunicato precisando che il livello è inferiore di 1,9 punti percentuali rispetto al primodel 2020. Nell'area dell'euro il tasso didal 66,8% al 67,3% mentre indal 67,7% al 58,5%.

