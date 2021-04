(Di giovedì 15 aprile 2021) di Federica Pacella Scuole superiori al via senza grossi disagi in termini di trasporto, ma il ritorno in presenza in classe resta sotto osservazione per il rischio che possa accelerare i contagi. La ...

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-138). A fronte di 50.487… - insopportabile : Cari conterranei, CHIUDETEVI IN CASA, GRAZIE. --- Coronavirus in Sardegna, 502 nuovi positivi e otto vittime… - RegLombardia : #LNews Continua a diminuire il numero dei ricoverati sia nelle terapie intensive (-3) che nei reparti (-133). A fr… - GAZZETTACAMPANA : la rassegna stampa fino alle 24 la gazzetta campana e ansa Covid: Campania; più di 2.200 nuovi positivi, 27 vittime… - __Naglfar : Nuovi positivi a scuola: 368 casi dal 25 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi positivi

Preoccupa, invece, la situazione in Germania dove isono raddoppiati nell'ultima settimana. IL BOLLETTINO DEL 14 APRILE Nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 16.168...Nelle ultime 24 ore alcuni segnalisono emersi: non ci sono stati decessi, il numero disi è fermato a 48 e il totale di contagiati ha iniziato a scendere, seppur di poco: 1.Per la Fondazione Gimbe in regione solo il 5,2% ha ricevuto le due dosi. Mentre solo il 16% della fascia d’età chiamata ad aderire ha fatto domanda per il siero perché non vuole AstraZeneca ...Roma, 15 aprile 2021 - La cabina di regia convocata dal presidente del Consiglio Mario Draghi per venerdì 16 aprile, potrebbe accelerare sulle zone gialle e sulle riaperture che ...