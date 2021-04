Nuove zone rosse e arancioni | quali regioni cambiano colore da lunedì 19 aprile

(Di giovedì 15 aprile 2021) Domani, venerdì 16, sapremo come sarà il nuovo cambio. La maggior parte della penisola attualmente è in zona arancione. Sono quattro ad oggi lein zona rossa. Duehanno fino ad oggi dati che fanno ben sperare in un allentamento delle misure. Altre due invece rischiano il lockdown. Cambio: ancora niente zona gialla Il nuovo monitoraggio dell’Iss di domani indicherà come cambieranno i colori dellee il ministro Speranza emetterà, come al solito, la nuova ordinanza. Domani al vertice con la cabina di regia prenderà parte anche Mario Draghi. Domani infatti oltre che decidere il cambio, il Governo valuterà come procedere con le riaperture. Intanto ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Palermo Sicilia, oltre 1500 nuovi contagi e 33 vittime: rischio nuove zone rosse - TfnWeb : Covid: quattro nuove zone rosse e proroga per altre otto - infoitinterno : Covid, quattro nuove 'zone rosse' e proroga per altre otto - infoitinterno : Covid Sicilia: 4 nuove zone rosse e 8 prorogate, ma l'Rt è a 1.1 Ragusa - 17BlackCat17 : RT @Pennacchiiiii: Le nuove zone a tinte fosche. -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove zone

In questa raccolta vedremo quali sono le più colorate da piantare nel tuo giardino o sul tuo terrazzo: perfette per creare un po' di privacy e realizzared'ombra ! Per i tuoi interni ti ...Quattrorosse' e proroga per altre otto in Sicilia. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, con un'ordinanza appena firmata. Lerestrizioni - in vigore da venerdì 16 a ...Cambio colore regioni da lunedì 19 aprile, due nuove zone arancione e due rosse: quali sono, ancora lontana la zona gialla ...Non deve spaventare il divario esistente nelle aree svantaggiate che non possono godere delle reti più performanti, saranno gli operatori stessi che troveranno nuovi stimoli a investire anche in ...