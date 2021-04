Nuove opzioni terapeutiche contro la sclerosi multipla (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos Salute) - Doppia buona notizia per le persone con sclerosi multipla (Sm). Con la Gazzetta Ufficiale n. 88 l'Agenzia italiana del fermato Aifa ha autorizzato la rimborsabilità di siponimod, prima terapia orale indicata per la sclerosi multipla secondariamente progressiva (Smsp) con malattia con segni di attività, informa Novartis. Un traguardo che, sottolinea il gruppo farmaceutico svizzero, arriva poco dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia europea del farmaco Ema di ofatumumab, trattamento mirato alle cellule B, indicato per pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante (Smr). "Due approvazioni importanti - evidenzia la compagnia - che testimoniamo l'impegno di Novartis nello sviluppo di terapie in grado di rispondere alle esigenze ancora insoddisfatte delle persone ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos Salute) - Doppia buona notizia per le persone con(Sm). Con la Gazzetta Ufficiale n. 88 l'Agenzia italiana del fermato Aifa ha autorizzato la rimborsabilità di siponimod, prima terapia orale indicata per lasecondariamente progressiva (Smsp) con malattia con segni di attività, informa Novartis. Un traguardo che, sottolinea il gruppo farmaceutico svizzero, arriva poco dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia europea del farmaco Ema di ofatumumab, trattamento mirato alle cellule B, indicato per pazienti adulti conrecidivante (Smr). "Due approvazioni importanti - evidenzia la compagnia - che testimoniamo l'impegno di Novartis nello sviluppo di terapie in grado di rispondere alle esigenze ancora insoddisfatte delle persone ...

