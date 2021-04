Nuova politica agricola comune: negoziati per la scelta del modello gestionale (Di giovedì 15 aprile 2021) È entrato ormai nel vivo il processo di definizione di alcuni aspetti cruciali della Nuova politica agricola comune (Pac), il cui inizio è previsto per il 1º gennaio 2023. “I principali attori istituzionali coinvolti hanno di fronte a sé la data fondamentale del 1º gennaio 2022, entro la quale ciascun paese membro dell’UE dovrà presentare un Piano strategico nazionale proiettato temporalmente fino al 2027. Si tratta di un passaggio fondamentale per poter articolare le misure di finanziamento che si riferiscono alle politiche per lo sviluppo rurale”, ricorda Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia. I tempi ormai si fanno stretti e, tra le decisioni da prendere a livello comunitario, la più urgente si riferisce in particolare ai modelli gestionali che dovranno essere applicati in vista ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 aprile 2021) È entrato ormai nel vivo il processo di definizione di alcuni aspetti cruciali della(Pac), il cui inizio è previsto per il 1º gennaio 2023. “I principali attori istituzionali coinvolti hanno di fronte a sé la data fondamentale del 1º gennaio 2022, entro la quale ciascun paese membro dell’UE dovrà presentare un Piano strategico nazionale proiettato temporalmente fino al 2027. Si tratta di un passaggio fondamentale per poter articolare le misure di finanziamento che si riferiscono alle politiche per lo sviluppo rurale”, ricorda Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia. I tempi ormai si fanno stretti e, tra le decisioni da prendere a livello comunitario, la più urgente si riferisce in particolare ai modelli gestionali che dovranno essere applicati in vista ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuova politica Il ritiro dall'Afghanistan e il fallimento della politica occidentale Fu questa intrinseca fragilità politica del governo di Saigon, nettamente distaccato dal popolo sud ... tramite il rapporto con i Talebani) nella inevitabile e prossima nuova guerra contro l'India. ...

Con Joe Biden, l'Unione Europea deve ridefinire la propria agenda transatlantica Un primo passo da questa parte dell'oceano è stato fatto: l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la politica di Sicurezza Josep Borrell ha presentato già lo scorso 2 dicembre una "Nuova Agenda ...

Politica e Sapienza Oggi il nuovo incontro Il ciclo di incontri "Politica e Sapienza" del Servizio Cultura e Università organizza per oggi alle ore 17 un incontro on line con Emanuele Rossi, professore di diritto costituzionale della Scuola Sa ...

Della Valle: «Rilanciamo il Centro Italia rafforzando i distretti» Presidente Diego Della Valle, di recente la Svimez ha prodotto un rapporto allarmante sulla frammentazione del Centro. Un'area che in qualche modo si sta meridionalizzando. Dove nasce ...

