Nuoto, i convocati dell’Italia per gli Europei 2021 a Budapest: 48 atleti al via, prova generale prima di Tokyo (Di giovedì 15 aprile 2021) Sarà una formazione allargata quella dell’Italia in vista degli Europei 2021 di Nuoto a Budapest, in programma dal 17 al 23 maggio nell’impianto della Duna Arena. Sono 48 gli atleti azzurri al via della competizione continentale (21 donne e 27 uomini). Come è stato comunicato dalla FederNuoto, si è deciso di implementare il gruppo aggiungendo, ai campioni italiani degli Assoluti primaverili e a coloro che hanno ottenuto il tempo limite, i nuotatori funzionali alle prove a squadre, vicini al crono richiesto e a giovani di prospettiva per un discorso di esperienza e di crescita personale. Giova ricordare che questa manifestazione sarà determinante anche per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo delle staffette. All’Italia, ora come ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Sarà una formazione allargata quellain vista deglidi, in programma dal 17 al 23 maggio nell’impianto della Duna Arena. Sono 48 gliazzurri al via della competizione continentale (21 donne e 27 uomini). Come è stato comunicato dalla Feder, si è deciso di implementare il gruppo aggiungendo, ai campioni italiani degli Assolutiverili e a coloro che hanno ottenuto il tempo limite, i nuotatori funzionali alle prove a squadre, vicini al crono richiesto e a giovani di prospettiva per un discorso di esperienza e di crescita personale. Giova ricordare che questa manifestazione sarà determinante anche per la qualificazione alle Olimpiadi didelle staffette. All’Italia, ora come ...

Advertising

zazoomblog : Nuoto i convocati dell’Italia per gli Europei 2021 a Budapest: 48 atleti al via prova generale prima di Tokyo -… - sportface2016 : #Nuoto Europei Budapest 2021: i 47 convocati azzurri per la rassegna magiara. Tutti in vasca dal 17 al 23 maggio - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | L’Italia del nuoto paralimpico si raduna a Lignano Sabbiadoro dall’11 al 16 aprile: 36 convocati… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto convocati Europei di Budapest: ecco la squadra azzurra. In palio i pass olimpici per tre staffette Ecco i 26 convocati: i campioni d'Italia Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia), Alessandro ... Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse / Amici Nuoto VVFF Modena),...

L'Italia agli Europei di nuoto a Budapest con 47 atleti Fra gli uomini (26) convocati i campioni d'Italia Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia), ... Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/Amici Nuoto VVFF Modena), Simone ...

Nuoto, i convocati dell’Italia per gli Europei 2021 a Budapest: 48 atleti al via, prova generale prima di Tokyo Sarà una formazione allargata quella dell'Italia in vista degli Europei 2021 di nuoto a Budapest, in programma dal 17 al 23 maggio nell'impianto della Duna Arena. Sono 48 gli atleti azzurri al via del ...

Nuoto, Europei Budapest 2021: i 47 convocati azzurri Nuoto, Europei Budapest 2021: i 47 convocati azzurri per la rassegna magiara. Tutti in vasca dal 17 al 23 maggio ...

Ecco i 26: i campioni d'Italia Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia), Alessandro ... Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse / AmiciVVFF Modena),...Fra gli uomini (26)i campioni d'Italia Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia), ... Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/AmiciVVFF Modena), Simone ...Sarà una formazione allargata quella dell'Italia in vista degli Europei 2021 di nuoto a Budapest, in programma dal 17 al 23 maggio nell'impianto della Duna Arena. Sono 48 gli atleti azzurri al via del ...Nuoto, Europei Budapest 2021: i 47 convocati azzurri per la rassegna magiara. Tutti in vasca dal 17 al 23 maggio ...