Nuevo Orden, il regista Michel Franco: “Black Lives Matter porta il dibattito in strada, io ho fatto un film” (Di giovedì 15 aprile 2021) La video intervista a Michel Franco, regista di Nuevo Orden, premiato con il Leone d'argento a Venezia 77, ora su IWonderfull Prime Video Channel. Arriva il 15 aprile su IWonderfull Prime Video Channel (canale di I Wonder Pictures su Amazon Prime Video) Nuevo Orden, film di Michel Franco presentato in concorso a Venezia 77, dove ha vinto il Leone d'argento - Gran premio della giuria. Siamo a Città del Messico, giorni nostri: la festa per il matrimonio tra due rampolli dell'alta società messicana viene interrotta da eventi sempre più inquietanti. Prima comincia ad uscire dell'acqua verde dai rubinetti, poi si sentono rumori fuori dalle mura che circondano il giardino. Pian piano la situazione degenera: nelle strade le ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021) La video intervista adi, premiato con il Leone d'argento a Venezia 77, ora su IWonderfull Prime Video Channel. Arriva il 15 aprile su IWonderfull Prime Video Channel (canale di I Wonder Pictures su Amazon Prime Video)dipresentato in concorso a Venezia 77, dove ha vinto il Leone d'argento - Gran premio della giuria. Siamo a Città del Messico, giorni nostri: la festa per il matrimonio tra due rampolli dell'alta società messicana viene interrotta da eventi sempre più inquietanti. Prima comincia ad uscire dell'acqua verde dai rubinetti, poi si sentono rumori fuori dalle mura che circondano il giardino. Pian piano la situazione degenera: nelle strade le ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuevo Orden Nuevo Orden, clip esclusiva del film vincitore del Leone d'Argento a Venezia 77 Nuevo Orden , il film del quale vi presentiamo una video clip esclusiva, è stato premiato a Venezia 77 con il Leone d'Argento: il capolavoro distopico messicano è disponibile in Prima Visione assoluta ...

Nuevo Orden (2020) - I Wonderfull Una serrata visione di un presente molto possibile, se non probabile. Vincitore del Leone d'Argento - Gran premio della giuria a Venezia 77 Guarda ...

