Notte di arrivi alla Garmin Marine Roma per 2 (Di giovedì 15 aprile 2021) La Notte infinita di Riva di Traiano è iniziata con gli arrivi subito dopo mezzaNotte, precisamente alle 00:18:40 quando ha tagliato il traguardo Muzika 2, X442 di Simone Taiuti, che ha conquistato il terzo gradino del podio della Garmin Marine Roma per Tutti”. Per il secondo posto, conquistato dopo una regata impeccabile, c’era già stata festa 12 ore prima, quando aveva tagliato il traguardo lo Swan 42 Scheggia di Nino Merola (12:34:40) che in equipaggio aveva anche un esperto oceanico come Alberto Bona e una giovane talentuosa (2 ori mondiali Laser) come la ventiseienne Cecilia Zorzi. Il quarto posto è stato conquistato, anch’esso nella Notte alle 02:04:00, dal sempreverde Sir Biss, Sydney 39 di Giuliano Perego, sempre con l’immancabile bandiera di Emergency a ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 15 aprile 2021) Lainfinita di Riva di Traiano è iniziata con glisubito dopo mezza, precisamente alle 00:18:40 quando ha tagliato il traguardo Muzika 2, X442 di Simone Taiuti, che ha conquistato il terzo gradino del podio dellaper Tutti”. Per il secondo posto, conquistato dopo una regata impeccabile, c’era già stata festa 12 ore prima, quando aveva tagliato il traguardo lo Swan 42 Scheggia di Nino Merola (12:34:40) che in equipaggio aveva anche un esperto oceanico come Alberto Bona e una giovane talentuosa (2 ori mondiali Laser) come la ventiseienne Cecilia Zorzi. Il quarto posto è stato conquistato, anch’esso nellaalle 02:04:00, dal sempreverde Sir Biss, Sydney 39 di Giuliano Perego, sempre con l’immancabile bandiera di Emergency a ...

Ultime Notizie dalla rete : Notte arrivi NBA Doncic buzzer beater, Steph Curry scrive 42 punti, Julius Randle All Star ... gli ultimi tre arrivi incredibilmente sulla sirena grazie ad una stranissima tripla su un piede, quasi in terzo tempo e ad una mano. Tra le super prestazioni della notte c'è anche quella di Steph ...

Il consiglio regionale dice 'No' alla chiusura dell'aeroporto di Peretola: respinta mozione del M5S ... la nuova palazzina arrivi/partenze, la nuova stazione di polizia, la nuova sede dei VV. F. Tutte ...stati esposti per anni a livelli insostenibili di rumori a tutte le ore del giorno e della notte ...

Tragedia nella notte in Campania: 43enne trovato morto in casa, sospetta overdose CALABRITTO (AVELLINO) – Tragedia nella notte in provincia di Avellino ... L’uomo – come riportato da avellinotoday.it – era privo di vita, quando sono arrivati i soccorsi del 118 e i Carabinieri della ...

Turista morta in via Merulana, sequestrato il suo smartphone Sequestrato il telefonino di Clara Lee Hyun, turista americana di 31 anni, di Ann Arbor, nel Michigan, morta nella notte di sabato ... I genitori sono arrivati ieri a Roma dagli Usa.

