Notre-Dame | a due anni dal rogo Macron visita il cantiere per la ricostruzione della cattedrale – Il video

(Di giovedì 15 aprile 2021) A distanza di duedalche distrusse partedia Parigi, il presidente francese Emmanuelhato i cantieri per la. Con lui anche architetti ed esperti impiegati nel completamento dei lavori, nonostante la pandemia di Coronavirus. «È stato fatto un lavoro grandioso e ringrazio tutti coloro che stanno dando il proprio contributo», ha affermato. «Abbiamo bisogno di raggiungere il nostro obiettivo», ha sottolineato il capo dell’Eliseo, promettendo che ilsarà chiuso entro il 2024, data di inizio delle Olimpiadi di Parigi. Tuttavia, gli addetti ai lavori fanno notare come questo processo possa non essere portato a pieno ...

Advertising

Tg3web : Due anni fa, la cattedrale Notre Dame di Parigi andò a fuoco. Un rogo gigantesco che fece crollare la guglia, immag… - ilpost : Il restauro di Notre-Dame deve ancora cominciare - herisson13 : Notre-Dame de Paris riaprirà ai fedeli nel 2024 . - ilPFmax : RT @CecchiniEugenio: Due anni fa come oggi, la Cattedrale di Notre Dame prese fuoco. Nell’incendio crollarono la navata, il tetto e la simb… - nicolettagiust1 : RT @isabbah: A tra poco con @Rainewsroom24, Notre Dame, a due anni dall’incendio, messa in sicurezza e ricostruzione. Macron promette che s… -

Ultime Notizie dalla rete : Notre Dame

A due anni dall'incendio che ha distrutto parte della cattedrale dia Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron si è recato in visita al cantiere di ricostruzione e ammirando quanto è stato finora fatto ha dichiarato che si tratta 'solo di una tappa' ...Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha visitato il cantiere di, in ricostruzione dopo l'incendio di due anni fa ed ha camminato - con un casco bianco, una tuta grigia e la mascherina - sulle impalcature che servono alla riparazione del tetto della ...Immagini degli esterni della cattedrale di Notre Dame a Parigi a due anni esatti dall’incendio che devastò l’edificio il 15 aprile 2019. C’è ancora una gigantesca gru e il cantiere, le fiamme distruss ...AGI - Il presidente francese Emmanuel Macron ha elogiato "l'immenso lavoro" compiuto in due anni per ricostruire Notre Dame, in una visita al cantiere della cattedrale distrutta nell'anniversario del ...