No Tav, scarcerata la portavoce Dana Lauriola: concessi gli arresti domiciliari dopo sette mesi (Di giovedì 15 aprile 2021) È stata scarcerata Dana Lauriola, portavoce del movimento No Tav, arrestata a settembre 2020. dopo sette mesi di carcere, il tribunale di sorveglianza di Torino ha accolto la richiesta di misure alternative e stabilito per Lauriola la detenzione domiciliare. L’attivista era stata condannata a due anni di carcere per una manifestazione del marzo 2012 sulla A32, quando venne bloccato il casello e alcuni automobilisti passarono senza pagare il pedaggio. “Non siamo del tutto soddisfatti del provvedimento”, hanno dichiarato in una nota gli avvocati Valentina Colletta e Claudio Novaro. “Si tratta di una decisione che arriva 7 mesi in ritardo e che, nonostante l’ottima relazione dell’equipe trattamentale interna al carcere, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) È statadel movimento No Tav, arrestata ambre 2020.di carcere, il tribunale di sorveglianza di Torino ha accolto la richiesta di misure alternative e stabilito perla detenzione domiciliare. L’attivista era stata condannata a due anni di carcere per una manifestazione del marzo 2012 sulla A32, quando venne bloccato il casello e alcuni automobilisti passarono senza pagare il pedaggio. “Non siamo del tutto soddisfatti del provvedimento”, hanno dichiarato in una nota gli avvocati Valentina Colletta e Claudio Novaro. “Si tratta di una decisione che arriva 7in ritardo e che, nonostante l’ottima relazione dell’equipe trattamentale interna al carcere, ...

Advertising

isadoralarosa : RT @fattoquotidiano: No Tav, scarcerata la portavoce Dana Lauriola: concessi gli arresti domiciliari dopo sette mesi - Frances22944078 : RT @fattoquotidiano: No Tav, scarcerata la portavoce Dana Lauriola: concessi gli arresti domiciliari dopo sette mesi - Dome689 : RT @fattoquotidiano: No Tav, scarcerata la portavoce Dana Lauriola: concessi gli arresti domiciliari dopo sette mesi - fattoquotidiano : No Tav, scarcerata la portavoce Dana Lauriola: concessi gli arresti domiciliari dopo sette mesi - SecolodItalia1 : Appello di Sabina Guzzanti ed Elio Germano. E la No-Tav Dana Lauriola è stata subito scarcerata… -

Ultime Notizie dalla rete : Tav scarcerata No Tav, scarcerata l'attivista Dana Lauriola E' stata scarcerata Dana Lauriola , l'attivista No Tav che era in carcere da sei mesi perché ritenuta responsabile di un blocco stradale sull'autostrada Torino - Bardonecchia (col megafono invitava gli ...

Scarcerata la portavoce del movimento No Tav Dana Lauriola Dopo sette mesi di reclusione, Dana Lauriola lascerà il carcere . Stamattina il Tribunale di sorveglianza di Torino ha, infatti, disposto la scarcerazione della portavoce del movimento No Tav condannata a 2 anni. Lauriola sconterà il resto della pena ai domiciliari . 'Dana è fuori. Non è ancora libera, ma almeno è uscita dal codice a sbarre ', commenta il consigliere regionale di ...

No Tav, scarcerata l'attivista Dana Lauriola E' stata scarcerata Dana Lauriola , l'attivista No Tav che era in carcere da sei mesi perché ritenuta responsabile di un blocco stradale sull'autostrada Torino - Bardonecchia (col megafono ...

No Tav, i giudici hanno deciso: la portavoce Dana Lauriola ai domiciliari dopo sette mesi Dana Lauriola, 39enne di Bussoleno portavoce del movimento No Tav, di cui è una delle figure di spicco, è stata scarcerata oggi, giovedì 15 aprile 2021, dopo sette mesi di detenzione dall' arresto avv ...

E' stataDana Lauriola , l'attivista Noche era in carcere da sei mesi perché ritenuta responsabile di un blocco stradale sull'autostrada Torino - Bardonecchia (col megafono invitava gli ...Dopo sette mesi di reclusione, Dana Lauriola lascerà il carcere . Stamattina il Tribunale di sorveglianza di Torino ha, infatti, disposto la scarcerazione della portavoce del movimento Nocondannata a 2 anni. Lauriola sconterà il resto della pena ai domiciliari . 'Dana è fuori. Non è ancora libera, ma almeno è uscita dal codice a sbarre ', commenta il consigliere regionale di ...E' stata scarcerata Dana Lauriola , l'attivista No Tav che era in carcere da sei mesi perché ritenuta responsabile di un blocco stradale sull'autostrada Torino - Bardonecchia (col megafono ...Dana Lauriola, 39enne di Bussoleno portavoce del movimento No Tav, di cui è una delle figure di spicco, è stata scarcerata oggi, giovedì 15 aprile 2021, dopo sette mesi di detenzione dall' arresto avv ...