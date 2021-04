Nintendo eShop: saldi per quattordici titoli Kemco (Di giovedì 15 aprile 2021) L’editore videoludico orientale sconta 14 giochi sulle console dove opera Nintendo eShop: i saldi di Kemco arrivano su Switch, 3DS e Wii U Abbiamo menzionato i saldi dedicati all’Indie World nel nostro recente recap, ma Nintendo eShop ha raddoppiato la dose con un’ondata di sconti per il publisher Kemco. Cogliamo dunque l’occasione per elencare quanti e quali siano i giochi interessati. Per quanto concerne il numero, vi diciamo subito che i titoli scontati sono nientemeno che quattordici. Se volete sapere quali siano, invece, vi conviene proseguire nella lettura. In una mossa peculiare, non si tratta solo delle due console della Grande N particolarmente “attive” come Switch e 3DS; anche Wii U – sebbene in minima ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 aprile 2021) L’editore videoludico orientale sconta 14 giochi sulle console dove opera: idiarrivano su Switch, 3DS e Wii U Abbiamo menzionato idedicati all’Indie World nel nostro recente recap, maha raddoppiato la dose con un’ondata di sconti per il publisher. Cogliamo dunque l’occasione per elencare quanti e quali siano i giochi interessati. Per quanto concerne il numero, vi diciamo subito che iscontati sono nientemeno che. Se volete sapere quali siano, invece, vi conviene proseguire nella lettura. In una mossa peculiare, non si tratta solo delle due console della Grande N particolarmente “attive” come Switch e 3DS; anche Wii U – sebbene in minima ...

Advertising

tuttoteKit : Nintendo eShop: saldi per quattordici titoli #Kemco #Nintendo3DS #NintendoEShop #NintendoSwitch #WiiU #tuttotek - IndieAoba : RT @NintendoHall: Nintendo eShop: le uscite settimanali su Nintendo Switch del 15 aprile 2021 - PrincessDaisyU1 : RT @NintendoHall: Nintendo eShop: le uscite settimanali su Nintendo Switch del 15 aprile 2021 - GiornoG47896112 : RT @NintendoHall: Cris Tales: il titolo in arrivo il 20 luglio sull’eShop di Nintendo Switch - GiornoG47896112 : RT @NintendoHall: OlliOlli World: il titolo in arrivo nell'inverno 2021 sull'eShop di Nintendo Switch -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo eShop Fez è ora disponibile su Nintendo Switch ... Fez è ora disponibile su Nintendo Switch ed è sempre bellissimo da vedere e divertente da giocare, come si vede nel trailer di lancio di questa nuova versione: Fez è venduto su Nintendo eShop al ...

Sony PlayStation 5 HD Camera è in offerta con lo sconto del 30% ... Game Pass Ultimate e Xbox Live - Ricariche per Nintendo eShop - Abbonamenti Nintendo Switch Online Vi ricordiamo anche le altre promozioni attive di Amazon: - 3 mesi di uso gratuito di Amazon Music ...

Nintendo eShop: saldi per quattordici titoli Kemco L’editore videoludico orientale sconta 14 giochi sulle console dove opera Nintendo eShop: i saldi di Kemco arrivano su Switch, 3DS e Wii U.

Nintendo Indie World Showcase 2021: tutti i giochi indie presentati da Nintendo! Alle 18:00 di ieri (14 aprile), Nintendo ha trasmesso il suo Indie World Showcase, una rassegna di giochi indie in arrivo su Nintendo Switch. Noi della redazione di XtremeHardware lo abbiamo seguito p ...

... Fez è ora disponibile suSwitch ed è sempre bellissimo da vedere e divertente da giocare, come si vede nel trailer di lancio di questa nuova versione: Fez è venduto sual ...... Game Pass Ultimate e Xbox Live - Ricariche per- AbbonamentiSwitch Online Vi ricordiamo anche le altre promozioni attive di Amazon: - 3 mesi di uso gratuito di Amazon Music ...L’editore videoludico orientale sconta 14 giochi sulle console dove opera Nintendo eShop: i saldi di Kemco arrivano su Switch, 3DS e Wii U.Alle 18:00 di ieri (14 aprile), Nintendo ha trasmesso il suo Indie World Showcase, una rassegna di giochi indie in arrivo su Nintendo Switch. Noi della redazione di XtremeHardware lo abbiamo seguito p ...