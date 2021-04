Niente Juve: c’è una nuova panchina pronta per Allegri (Di giovedì 15 aprile 2021) Come riposta Sportmediaset, il Bayern Monaco sarebbe fortemente interessato ad ingaggiare Allegri come nuovo allenatore Massimiliano Allegri, dopo aver vinto 5 scudetti consecutivi ed aver disputato 2 finali di Champions con la Juventus, si è preso una pausa dal mondo del calcio. Il tecnico ha rifiutato offerte importanti di top club europei come il Real Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 aprile 2021) Come riposta Sportmediaset, il Bayern Monaco sarebbe fortemente interessato ad ingaggiarecome nuovo allenatore Massimiliano, dopo aver vinto 5 scudetti consecutivi ed aver disputato 2 finali di Champions con lantus, si è preso una pausa dal mondo del calcio. Il tecnico ha rifiutato offerte importanti di top club europei come il Real Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - Frankjuve2 : Però la juve dice, in caso di plusvalenza, pronto a venderlo. Dico, ma allora il caso Keane nn ha insegnato niente?… - infoitsport : Donnarumma, niente Juve: solo un club può prenderlo - SonoLuca_ : @Emiliangiolo Va alla juve allora, niente da fare - biscone69 : RT @Barbynerazzurra: Mi dicono che Odio Juve e Milan. Ma quando Mai! 1) Non Odio NESSUNO. 2) Non Amo i gobbi e i gonzi. 3) Non li Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente Juve Donnarumma, niente Juve: solo un club può prenderlo Le ultimissime sul futuro di Donnarumma: arriva la conferma del club che più di tutti sembra in corsa per il portiere del Milan. Ormai il futuro di Gianluigi Donnarumma è al centro di molte ...

Locatelli: 'Sono pronto per una big'. Futuro? 'Non so ancora' Ha attirato le attenzioni della Juve , e potrebbe ricevere corteggiamenti dall'estero. Un'... E sull'estero: ' Giocare all'estero per me è un'opzione e in questo momento non mi precludo niente. Non mi ...

Moggi: "Juventus, presi i giovani migliori. Dybala-Icardi? Una pazzia" Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha fatto un focus sulla Vecchia Signora soffermandosi anche sul calciomercato.

Bucchioni: “Allegri alla Juve? Lui ha chiesto la testa di Paratici…” Poi ancora: " Allegri alla Juve? L'ostacolo è la Juventus. Quell'incontro pasquale con la società è emblematico. Lui ha chiesto la testa di Paratici. Allegri alla Roma per il dopo Fonseca forse è trop ...

Le ultimissime sul futuro di Donnarumma: arriva la conferma del club che più di tutti sembra in corsa per il portiere del Milan. Ormai il futuro di Gianluigi Donnarumma è al centro di molte ...Ha attirato le attenzioni della, e potrebbe ricevere corteggiamenti dall'estero. Un'... E sull'estero: ' Giocare all'estero per me è un'opzione e in questo momento non mi precludo. Non mi ...Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha fatto un focus sulla Vecchia Signora soffermandosi anche sul calciomercato.Poi ancora: " Allegri alla Juve? L'ostacolo è la Juventus. Quell'incontro pasquale con la società è emblematico. Lui ha chiesto la testa di Paratici. Allegri alla Roma per il dopo Fonseca forse è trop ...