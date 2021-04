Neymar non ha dubbi, dopo il calcio sarà poker (Di giovedì 15 aprile 2021) Il brasiliano classe 92 non ha dubbi, dopo la fine della sua carriera calcistica inizierà quella al tavolo da poker Tra le molti voci di mercato e una Champions tutta da conquistare con il suo Paris Saint Germain l’attaccante ha trovato il tempo di rilasciare un’intervista al canale transalpino CNews, Neymar infatti ha ammesso la sua passione per il poker, di cui vorrebbe diventare un giocatore professionista dopo il ritiro dal calcio. “Non so se sia peggio tirare un calcio di rigore in una finale o bluffare una mano con un piatto molto grande”, ha dichiarato l’ex Barcellona. Il ragazzo prosegue asserendo che questa sua grande passione non sia nata tanti anni fa: “Ho iniziato a giocare a poker ai Mondiali del 2014 in Brasile, nel ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 15 aprile 2021) Il brasiliano classe 92 non hala fine della sua carriera calcistica inizierà quella al tavolo daTra le molti voci di mercato e una Champions tutta da conquistare con il suo Paris Saint Germain l’attaccante ha trovato il tempo di rilasciare un’intervista al canale transalpino CNews,infatti ha ammesso la sua passione per il, di cui vorrebbe diventare un giocatore professionistail ritiro dal. “Non so se sia peggio tirare undi rigore in una finale o bluffare una mano con un piatto molto grande”, ha dichiarato l’ex Barcellona. Il ragazzo prosegue asserendo che questa sua grande passione non sia nata tanti anni fa: “Ho iniziato a giocare aai Mondiali del 2014 in Brasile, nel ...

FBiasin : #Neymar è fortissimo, per carità, ma è facile fare certe cose in #Champions: in Terza Categoria non finirebbe una partita. #PSGBayern - Enzovit : Neymar non ha dubbi, dopo il calcio sarà poker - andremac83 : @StayBombes Non sono d'accordo su quasi nulla,specialmente sul campionato ridicolo,secondo me la serie a è allo ste… - cliexit_ : Una delle migliori prestazioni di Eriksen ma la partita non l'ha vista nessuno o quasi. Eh ma Neymar è più sfortun… - totofaz : @Lelle__94 @stestra @Bett_Calcaterra Non ha visto il campo in una squadra che davanti ha tra gli altri Neymar, Mbap… -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar non Neymar adesso è il più forte di tutti: i dettagli del rinnovo con il Psg e la sfida con Mbappé per il Pallone d'Oro Commenta per primo In una recente intervista, Neymar si è descritto con queste parole: ' Non sono mai stato così felice '. E forse neanche così forte , aggiungiamo noi. A 29 anni il brasiliano del Paris Saint Germain sembra aver trovato la sua ...

Calciomecato, PSG: pressing su Neymar per rinnovare in 10 giorni ... si tratterebbe di un prolungamento fino a giugno del 2027 , quando Neymar avrà 35 anni. Mentre una ... ora le difficoltà sono superate e il clima è più distero, quindi la sua firma non appare più così ...

Neymar, il futuro è nel poker: «Farò il giocatore professionista» Sempre di verde si tratta, e forse per questo sentirà meno la mancanza del pallone. Neymar ha raccontato quale sarà il suo futuro una volta che smetterà col calcio: ...

Trevisani: “Juve, c’è un giocatore irriconoscibile: involuzione strana, è inspiegabile” C’è un giocatore della Juve che quest’anno ha deluso, si tratta di Alex Sandro. Il brasiliano non aveva brillato già nella scorsa stagione con Sarri, mentre con Pirlo ha avuto un rendimento ben al di ...

