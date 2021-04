Netflix sta per lanciare una serie (animata) che concilia il sonno (Di giovedì 15 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=GVzKqr3Dss0 “Trovi una serie o un film che muori dalla voglia di vedere e finisci per stare sveglio fino a tarda notte: il nostro competitor è in sostanza il sonno”, diceva nel 2017 il Ceo di Netflix Reed Hastings, per poi aggiungere: “E stiamo vincendo noi”. Le cose devono essere un po’ cambiate in questi quattro anni, perché ora la piattaforma di streaming lancia una produzione animata che sottolinea l’importanza del sonno. S’intitola Headspace Guide to Sleep e il primo trailer è stato appena diffuso: sette episodi da 15 minuti ciascuno per esplorare la scienza dietro al nostro riposo. Tra i temi affrontati, l’insonnia, lo stress, i sonniferi, l’abitudine di portarsi lo smartphone a letto o l’effettiva necessità o meno di dormire otto ore a notte. Ogni puntata, poi, si ... Leggi su wired (Di giovedì 15 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=GVzKqr3Dss0 “Trovi unao un film che muori dalla voglia di vedere e finisci per stare sveglio fino a tarda notte: il nostro competitor è in sostanza il”, diceva nel 2017 il Ceo diReed Hastings, per poi aggiungere: “E stiamo vincendo noi”. Le cose devono essere un po’ cambiate in questi quattro anni, perché ora la piattaforma di streaming lancia una produzioneche sottolinea l’importanza del. S’intitola Headspace Guide to Sleep e il primo trailer è stato appena diffuso: sette episodi da 15 minuti ciascuno per esplorare la scienza dietro al nostro riposo. Tra i temi affrontati, l’insonnia, lo stress, i sonniferi, l’abitudine di portarsi lo smartphone a letto o l’effettiva necessità o meno di dormire otto ore a notte. Ogni puntata, poi, si ...

Advertising

Animamigrante : @lorepregliasco @PrimeVideoIT Tutto su Disney+. Che come da previsioni si sta mangiando sia Netflix che Amazon. Sta… - AndreaMarango20 : 2 Dice che il capitalismo è cattivo ma usa un I-Phone, sta su Netflix, ordina cibo su justeat e ordina di tutto su… - Elisa182 : agente?? Sta facendo pratica per scrivere sceneggiature per Netflix #rosiners #rosalinda - percysimpp : è colpa di mia sorella che si sta guardando netflix ora la butto fuori di casa - Simo252525 : RT @barbarajerkov: gossip viale mazzini: ma perché tinny adreatta che sta tanto bene a netflix dovrebbe infognarsi in quel ginepraio che è… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix sta Papà non mettermi in imbarazzo! la recensione: Jamie Foxx prova a far ridere in una sitcom familiare La sitcom è un genere che sta morendo, vuoi perché fa parte di un'altra era (come WandaVision ci ha mostrato) vuoi perché non ... non è questo il caso della nuova serie comedy Netflix creata e ...

Allarme Whatsapp: rovinano la nostra reputazione Moltissimi utenti di Whatsapp, ricevuto un messaggio che prometteva due mesi gratis di Netflix ... la nuova minaccia può causare danni gravissimi Tuttavia, il problema sta per essere risolto: Sembra ...

Netflix sta per lanciare una serie (animata) che concilia il sonno S’intitola Headspace Guide to Sleep. Ha l’obiettivo di affrontare i temi più importanti legati al riposo e di guidarci passo passo verso il sonno ...

Yasuke: nuove immagini per la serie Netflix dedicata al leggendario Ronin Yasuke, l'anime prodotto da studio MAPPA e Netflix, dedicato al leggendario Ronin, si è mostrato in altre immagini promozionali e in un nuovo trailer.

La sitcom è un genere chemorendo, vuoi perché fa parte di un'altra era (come WandaVision ci ha mostrato) vuoi perché non ... non è questo il caso della nuova serie comedycreata e ...Moltissimi utenti di Whatsapp, ricevuto un messaggio che prometteva due mesi gratis di... la nuova minaccia può causare danni gravissimi Tuttavia, il problemaper essere risolto: Sembra ...S’intitola Headspace Guide to Sleep. Ha l’obiettivo di affrontare i temi più importanti legati al riposo e di guidarci passo passo verso il sonno ...Yasuke, l'anime prodotto da studio MAPPA e Netflix, dedicato al leggendario Ronin, si è mostrato in altre immagini promozionali e in un nuovo trailer.