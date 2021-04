Netflix, le 5 serie tv che spopoleranno a Maggio (da non perdere) (Di giovedì 15 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Come ogni mese, la piattaforma streaming Netflix mette sul piatto interessanti novità. Quali sono le 5 serie tv che saranno disponibile a Maggio? La programmazione Netflix è suddivisa per mese, ed ogni film, serie tv documentario o programma televisivo ha la sua data d’uscita. Dal 1° Maggio 2021 saranno disponibili su Netflix 5 serie tv Leggi su youmovies (Di giovedì 15 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Come ogni mese, la piattaforma streamingmette sul piatto interessanti novità. Quali sono le 5tv che saranno disponibile a? La programmazioneè suddivisa per mese, ed ogni film,tv documentario o programma televisivo ha la sua data d’uscita. Dal 1°2021 saranno disponibili sutv

Ultime Notizie dalla rete : Netflix serie Inventing Anna, la serie tv su Netflix: trama, cast e quando esce Vediamo qui di seguito tutto quello che c'è da sapere su Inventing Anna, la nuova serie tv su Netflix tra trama, cast e quando esce. Inventing Anna: la trama La nuova serie tv Inventing Anna di ...

Elle Fanning protagonista della serie The Girl from Plainville, Lisa Cholodenko alla regia dei primi 2 episodi Lisa Cholodenko tornerà a lavorare in tv dopo aver diretto i primi tre episodi dell'acclamata serie Netflix Unbelievable e la miniserie HBO Olive Kitteridge. La sceneggiatura della serie The Girl ...

Colton Underwood, l’ex Bachelor fa coming out e la sua vita diventa reality Netflix 29enne ex giocatore di football e celebre volto tv USA in quanto ex Bachelor, reality in cui un single deve scegliere la sua potenziale futura sposa tra 25 pretendenti, Colton Underwood ha fatto comin ...

Su Netflix arriva una serie che vi farà addormentare… in senso positivo Netflix ha annunciato tramite un video l'arrivo di una nuova guida di Headspace, una serie documentario stavolta dedicata al sonno.

