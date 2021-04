Netflix lancia la soluzione per chi soffre d’insonnia (Di giovedì 15 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Hai difficoltà a prendere sonno? Netflix ha la soluzione giusta per affrontare i problemi legati al riposo. Su Netflix sta per arrivare un documentario in sette parti che esamina le nostre abitudini legate al sonno e fornisce suggerimenti per dormire meglio la notte. Tra pochi giorni scopriremo in che modo la piattaforma ci aiuterà a Leggi su youmovies (Di giovedì 15 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Hai difficoltà a prendere sonno?ha lagiusta per affrontare i problemi legati al riposo. Susta per arrivare un documentario in sette parti che esamina le nostre abitudini legate al sonno e fornisce suggerimenti per dormire meglio la notte. Tra pochi giorni scopriremo in che modo la piattaforma ci aiuterà a

Advertising

MadMassit : #TomHolland ed Apple TV ancora insieme per #TheCrowdedRoom Netflix lancia la nuova docuserie crime #IlFigliodiSam C… - Nerdream_it : #Zero, la nuova #serietv targata #Netflix parla di ragazzi invisibili e della #Milano di strada. Torniamo in compa… - Vini_italiano : @vini_vecchi SONO VENUTO A PARLARVI DI UNA OTTIMA SERIE NETFLIX D NON HA MAI RIVELATO, GUARDATO L'ANNO SCORSO E SAP… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix lancia Love and Monsters - recensione Joel infatti cucina e lancia messaggi radio; non può fare altro per la colonia perché è bloccato da ... Dylan O'Brien, Michael Rooker, Ariana Greenblatt, Jessica Henwick Distribuzione: Netflix Genere: ...

Fire TV Stick, il nuovo modello 2021 è finalmente disponibile! Amazon lancia la sua nuova Fire TV Stick, il piccolissimo dispositivo che collegato e nascosto dietro la TV permette la visione dei contenuti in streaming su Prime Video , Netflix, Disney+, YouTube e molti ...

Netflix punta sui robot giapponesi e lancia il live-action di Gundam Today.it Amazon Fire TV Stick con nuovo telecomando Amazon aggiorna lo streamer Full HD con l'Alexa Voice Remote di 3ª generazione, che include i tasti per l'accesso diretto a quattro diversi servizi ...

Netflix lancia la soluzione per chi soffre d’insonnia Hai difficoltà a prendere sonno? Netflix ha la soluzione giusta per affrontare i problemi legati al riposo. Headspace Guide to Sleep (foto da Netflix) Su Netflix sta per arrivare ...

Joel infatti cucina emessaggi radio; non può fare altro per la colonia perché è bloccato da ... Dylan O'Brien, Michael Rooker, Ariana Greenblatt, Jessica Henwick Distribuzione:Genere: ...Amazonla sua nuova Fire TV Stick, il piccolissimo dispositivo che collegato e nascosto dietro la TV permette la visione dei contenuti in streaming su Prime Video ,, Disney+, YouTube e molti ...Amazon aggiorna lo streamer Full HD con l'Alexa Voice Remote di 3ª generazione, che include i tasti per l'accesso diretto a quattro diversi servizi ...Hai difficoltà a prendere sonno? Netflix ha la soluzione giusta per affrontare i problemi legati al riposo. Headspace Guide to Sleep (foto da Netflix) Su Netflix sta per arrivare ...