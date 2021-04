Nel Brasile del negazionista Bolsonaro mancano i sedativi | i pazienti intubati vengono legati ai letti

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ine per questo ia letto. Succede in un ospedale di Rio de Janeiro, come denuncia una infermiera dell'ospedale Albert Schweitzer di ...

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo, dramma Brasile: altre 3.500 vittime e negli ospedali mancano i sedativi, pazienti intubati d… - TgLa7 : #Brasile Lula: Ho fatto un errore nel voler proteggere #CesareBattisti perché credevo che fosse innocente, chiedo s… - senzasinistra : @CanonF1 @vitalbaa @DomaniGiornale Perche’ i Pres Regione, i Pres Consiglio, tutti i governi europei e USA e Brasil… - globalistIT : - fisco24_info : Covid: Brasile, mancano i sedativi, pazienti intubati da svegli: Nel Paese superate le 360mila vittime dall'inizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Brasile

, mancano sedativi: pazienti covid legati al letto/ "Intubarli è una tortura" Una carriera ventennaleMiur quella di Giovanna Boda, fino a ricoprire il ruolo attuale, quello di capo del ...Lo riporta il ministero della Salute del, aggiornando a 361.884 il totale dei decessi riconducibili al Covid - 19, 3.459 in più di ieri. Per quanto riguarda i contagi, sono 73.513 i nuovi ...Nuove informazioni sono trapelate sul futuro pickup che Ram ha intenzione di lanciare in futuro im mercati quali Brasile e Argentina ...A San Paolo, lo stato più popoloso e più ricco, situazione fuori controllo. Per intubare gli ammalati non ci sono più farmaci a disposizione ...