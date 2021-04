Nel 2021 la Nuova 500 è l’elettrica più venduta (Di giovedì 15 aprile 2021) In un mercato italiano dove le autovetture elettrificate rappresentano ormai più di un terzo del mercato (36% a marzo e 33,5% nel primo trimestre) la Fiat Nuova 500 si è affermata come il modello 100% elettrico più venduta nei primi tre mesi dell’anno con 2.058 immatricolazioni. Un risultato che Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia, indica come “il primo passo della nostra leadership” in materia di Nuova mobilità sostenibile. Un passo effettivo e anche simbolico perché mosso dal modello che più di tutti è evoluto in continuità con un passato che già ha visto Fiat 500 come la vettura che ha motorizzato l’Italia”. “La Nuova 500 – ricorda – è nata tecnologica, digitale e sempre connessa:e ovviamente, insieme alla Nuova 500 evolve nel senso dell’elettrificazione tutta la nostra ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) In un mercato italiano dove le autovetture elettrificate rappresentano ormai più di un terzo del mercato (36% a marzo e 33,5% nel primo trimestre) la Fiat500 si è affermata come il modello 100% elettrico piùnei primi tre mesi dell’anno con 2.058 immatricolazioni. Un risultato che Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia, indica come “il primo passo della nostra leadership” in materia dimobilità sostenibile. Un passo effettivo e anche simbolico perché mosso dal modello che più di tutti è evoluto in continuità con un passato che già ha visto Fiat 500 come la vettura che ha motorizzato l’Italia”. “La500 – ricorda – è nata tecnologica, digitale e sempre connessa:e ovviamente, insieme alla500 evolve nel senso dell’elettrificazione tutta la nostra ...

Advertising

ladyonorato : Come annunciato settimane fa, la discussione sul “green pass” in Europa è appena iniziata. E la Lega è in prima lin… - Agenzia_Ansa : La cattedrale di Notre-Dame de Paris, devastata dall'incendio dell'aprile di due anni fa, 'sarà riaperta' nel 2024.… - ansaeuropa : La Commissione Ue ha raggiunto un accordo con #Pfizer per accelerare l'approvvigionamento di #vaccini, con 50 milio… - Rossonero__1899 : RT @Gazzetta_it: #Milan vicino a Walz: ecco chi è il 'Bennacer tedesco' con l'Italia nel destino -