'Ndrangheta in Toscana, rifiuti irregolari e cocaina: le cosche nelle concerie e al porto di Livorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Tra gli indagati il capo di Gabinetto di Giani e la sindaca di Santa Croce sull'Arno. Sono 23 gli arrestati Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 15 aprile 2021) Tra gli indagati il capo di Gabinetto di Giani e la sindaca di Santa Croce sull'Arno. Sono 23 gli arrestati

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta Toscana 'ndrangheta, maxi - inchiesta in Toscana: indagatI il capo di gabinetto di Giani e un consigliere regionale Pd

Indagato per corruzione capo gabinetto presidente Regione Toscana

Rifiuti non smaltiti delle concerie usati per la 429, i commenti della politica La Toscana è stata scossa dall'operazione Keu, l'inchiesta riguardante l'inquinamento ambientale, narcotraffico internazionale, estorsione ed illecita

Toscana: indagato capo gabinetto della Regione, accuse di corruzione e abuso d'ufficio Firenze, 15 apr. - (Adnkronos) - Nella maxi inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, che ha portato alla luce il

