'Ndrangheta in Toscana: le cosche su lavori stradali e concerie. Indagato per corruzione il capo gabinetto di Giani (Di giovedì 15 aprile 2021) Per l'accusa, le ceneri di risulta dei rifiuti conciari classificati Keu, altamente inquinanti, sarebbero state miscelate con altri materiali e riutilizzate in attività edilizie. Circa 8.000 tonnellate di rifiuti contaminati sarebbero stati usati nella realizzazione del V lotto della Strada 429. Un altro filone ha portato all'esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare, per un totale di 17 arresti che hanno colpito imprenditori contigui alla cosca L'articolo proviene da Firenze Post.

