'Ndrangheta in Toscana: gli affari della cosca Gallace tra droga, lavori stradali e concerie (Di giovedì 15 aprile 2021) 'Ndrangheta in Toscana, è uno spaccato inquietante quello che emerge dalla costola Toscana dell'inchiesta della Dda di Catanzaro "Molo 13" che ha scoperto i business milionari della cosca Gallace di Guardavalle (CZ). Dal traffico internazionale di droga fino all'infiltrazione col metodo mafioso dell'economia legale, il ramo toscano dell'inchiesta che ha visto la collaborazione della Dda di Firenze si è dipanato tra Livorno, Pisa e Firenze. Diversi i reati contestati a soggetti di peso della compagine criminale, sfociati in 17 arresti. Tra gli indagati, anche esponenti dirigenti di enti pubblici e politici toscani.

repubblica : Maxi inchiesta 'ndrangheta in Toscana: tra gli indagati anche il capo di gabinetto di Giani e un consigliere region… - NicolaMorra63 : Ormai è come la gramigna, infestante in ogni dove. La #Ndrangheta va combattuta con la consapevolezza che non c'è c… - argento62 : RT @NicolaMorra63: Ormai è come la gramigna, infestante in ogni dove. La #Ndrangheta va combattuta con la consapevolezza che non c'è comuni… - iltirreno : Tra gli indagati il capo di Gabinetto di Giani e la sindaca di Santa Croce sull'Arno. Sono 23 gli arrestati - patripatty5 : RT @petunianelsole: In Toscana il capo di gabinetto di Giani (ereditato da Rossi), Ledo Gori, è tra gli indagati nell'inchiesta della Dda d… -