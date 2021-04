NBA, LaMarcus Aldridge ha annunciato il ritiro a 35 anni (Di giovedì 15 aprile 2021) LaMarcus Aldridge, ala grande dei Brooklyn Nets, ha deciso di ritirarsi a quasi 36 anni. La notizia viene riportata da Shams Charania, giornalista esperto di mercato NBA per The Athletic, che ha scritto questo sui social. Aldridge ha annunciato il ritiro. Dice di aver giocato l’ultima partita, lo scorso 10 aprile, mentre ha affrontato un’aritmia cardiaca. “Nonostante stia meglio – ha detto Aldridge – ciò che ho sentito al cuore quella sera è una delle cose più spaventose che abbia mai provato”. Nets‘ LaMarcus Aldridge announces he is retiring from the NBA. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 15, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021), ala grande dei Brooklyn Nets, ha deciso di ritirarsi a quasi 36. La notizia viene riportata da Shams Charania, giornalista esperto di mercato NBA per The Athletic, che ha scritto questo sui social.hail. Dice di aver giocato l’ultima partita, lo scorso 10 aprile, mentre ha affrontato un’aritmia cardiaca. “Nonostante stia meglio – ha detto– ciò che ho sentito al cuore quella sera è una delle cose più spaventose che abbia mai provato”. Nets‘announces he is retiring from the NBA. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 15, 2021 L'articolo ilNapolista.

