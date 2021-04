Napoli | prorogata accoglienza personale medico e paramedico nelle strutture ricettive

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ statafino al 30 aprile grazie al sostegno del Comune dil’presso lealberghiere e extra alberghiere accreditate per ilsanitario impegnato in prima linea nell’emergenza COVID-19. Già dal primo lockdown, prima in Italia, l’amministrazione comunale napoletana emanava una misura atta a sostenere la spesa di ospitalità presso b&b del territorio, per soddisfare le necessità della comunità locale impegnata nella lotta al virus , rivolta precisamente al sostegno del, infermieristico e di altri operatori sanitari, chiamati nel territorio del Comune, in prima linea, a fronteggiare la cura dei pazienti affetti da COVID-19 con necessità di alloggiare in ...