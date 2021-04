Napoli | de Magistris | Punto ad aprire la Galleria Vittoria entro la fine di giugno

(Di giovedì 15 aprile 2021) Per la riapertura delladella“credo che bisogna porsi l’obiettivo di inizio estate non come utopistico o illusorio, io ho chiesto negli incontri tecnici che si punti all’apertura per”. Lo ha detto il sindaco diLuigi de, intervenuto a Radio Crc, commentando il dissequestro temporaneo della, la cui chiusura da diversi mesi sta causando pesanti disagi nella mobilità del ccittadino e la conseguente riapertura alla circolazione delle auto del tratto di lungomare che era stato pedonalizzato nel 2012. “Il dissequestro della Procura – ha spiegato de– era una notizia buona e non scontata, vuol dire che la parte tecnica del Comune ha fatto un ...

' Non abbiamo privatizzato nulla, è impensabile che la Villa Comunale possa essere privatizzata' . Così il sindaco diLuigi de, commentando le polemiche sorte per l'affidamento della cura del verde all'interno della Villa Comunale all'associazione Premio Greencare Aps . 'È un dibattito eccessivo - ...e la Campania si preparano alla battaglia del Recovery Plan. E che sfida, da far tremare le ... Vuoi vedere che l'ormai storico diverbio tra Luigi dee Vincenzo De Luca, sfociato in ...Per la riapertura della Galleria della Vittoria “credo che bisogna porsi l’obiettivo di inizio estate non come utopistico o illusorio, io ho chiesto negli incontri tecnici che si punti all’apertura pe ...Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Le dichiarazioni del Sindaco rese stamattina, 15 aprile, in merito al perdurare della zona rossa in Campania.