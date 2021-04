Napoli, ancora un nome accostato al club azzurro: Erik Lamela (Di giovedì 15 aprile 2021) Napoli, Lamela potrebbe essere un’alternativa a Zielinski nel ruolo di trequartista, dipenderà dal nuovo allenatore Altro nome accostato al Napoli. Non solo il toto allenatore, ma anche il toto giocatori è un aspetto riguardante la prossima stagione agonistica, nonostante l’attuale campionato dovrà ancora decidere il futuro di molte squadre ed allora proiettiamoci a questa ennesima voce di mercato: Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport il Napoli sarebbe seriamente interessato ad Erik Lamela, fantasista del Tottenham con contratto in scadenza a giugno 2022. “Nell’organico, comunque, sarebbe il secondo mancino dopo Politano; e considerando che Lozano può essere schierato ovunque, avendo l’indole del 10 argentino potrebbe ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 15 aprile 2021)potrebbe essere un’alternativa a Zielinski nel ruolo di trequartista, dipenderà dal nuovo allenatore Altroal. Non solo il toto allenatore, ma anche il toto giocatori è un aspetto riguardante la prossima stagione agonistica, nonostante l’attuale campionato dovràdecidere il futuro di molte squadre ed allora proiettiamoci a questa ennesima voce di mercato: Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport ilsarebbe seriamente interessato ad, fantasista del Tottenham con contratto in scadenza a giugno 2022. “Nell’organico, comunque, sarebbe il secondo mancino dopo Politano; e considerando che Lozano può essere schierato ovunque, avendo l’indole del 10 argentino potrebbe ...

