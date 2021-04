Nadal batte così Dimitrov | guarda gli highlights

(Di giovedì 15 aprile 2021) Rafanon lascia speranze a Grigore vola ai quarti dopo averlo battuto con un doppio 6 - 1 in 55'

Rafanon lascia speranze a Grigor Dimitrov e vola ai quarti dopo averlo battuto con un doppio 6 - 1 in 55'Segue... ATP, Monte Carlo LIVE Day 4: Djokovic ko! Fognini eai quarti 12/04/2021 A 09:14 ATP, Monte Carlo Clamoroso a Monte Carlo! Djokovic ko in due set con Evans 2 ORE FA ATP, Monte Carlo Sinner: 'Elogi Djokovic? Lo ringrazio ma devo imparare tanto' 18 ...A Montecarlo il ligure supera Krajinovic, mentre Rafa Nadal impiega meno di un'ora per sbarazzarsi di Dimitrov (ANSA) ...Novak Djokovic è stato eliminato agli ottavi di finale dell'Atp Monte Carlo: al turno successivo passa il britannico Evans. Il numero 1 del tennis mondiale Djokovic - che ...