Musica: arriva concerto 'climate positive', si paga in alberi (Di giovedì 15 aprile 2021) Un concerto in presenza, immersi in una foresta, per riavvicinare l'uomo alla natura attraverso la Musica del violoncellista Mario Brunello e di Stefano Mancuso, con una differenza rispetto a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Unin presenza, immersi in una foresta, per riavvicinare l'uomo alla natura attraverso ladel violoncellista Mario Brunello e di Stefano Mancuso, con una differenza rispetto a ...

Advertising

mibebespos : RT @iinyoureyes: è il 2011, sei alle medie, in classe fanno partire danza kuduro, arriva l’ora di musica e puntualmente fai finta di suonar… - AnsaVeneto : Musica: arriva concerto 'climate positive', si paga in alberi. Nasce TreeTicket, si adotta pianta per produrre più… - beavidale : RT @iinyoureyes: è il 2011, sei alle medie, in classe fanno partire danza kuduro, arriva l’ora di musica e puntualmente fai finta di suonar… - cagacazziohno : RT @iinyoureyes: è il 2011, sei alle medie, in classe fanno partire danza kuduro, arriva l’ora di musica e puntualmente fai finta di suonar… - infiresxgirl : RT @iinyoureyes: è il 2011, sei alle medie, in classe fanno partire danza kuduro, arriva l’ora di musica e puntualmente fai finta di suonar… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica arriva Musica: arriva concerto 'climate positive', si paga in alberi Un concerto in presenza, immersi in una foresta, per riavvicinare l'uomo alla natura attraverso la musica del violoncellista Mario Brunello e di Stefano Mancuso, con una differenza rispetto a qualsiasi altro concerto al mondo: l' accesso si paga in alberi, con il TreeTicket, per lasciare l'ambiente ...

Achille Lauro, vorrei sparire come Mina e lasciare la musica ... che arriva dopo tre dischi "fuori da ogni logica" pubblicati l'anno scorso. Un album "che mi rappresenta molto" e che ripercorre i generi che lo hanno formato, dal glam rock, al pop, alla musica ...

Musica: arriva concerto 'climate positive', si paga in alberi Un concerto in presenza, immersi in una foresta, per riavvicinare l'uomo alla natura attraverso la musica del violoncellista Mario Brunello e di Stefano Mancuso, con una differenza rispetto a qualsias ...

Achille Lauro, vorrei sparire come Mina e lasciare la musica "Non ho mai seguito nessuna legge di mercato, ho sempre fatto quello che ho voluto. Con la libertà di fare quello che ho voluto: anche andando contro tutto quello che ci si sarebbe aspettato da me". ( ...

Un concerto in presenza, immersi in una foresta, per riavvicinare l'uomo alla natura attraverso ladel violoncellista Mario Brunello e di Stefano Mancuso, con una differenza rispetto a qualsiasi altro concerto al mondo: l' accesso si paga in alberi, con il TreeTicket, per lasciare l'ambiente ...... chedopo tre dischi "fuori da ogni logica" pubblicati l'anno scorso. Un album "che mi rappresenta molto" e che ripercorre i generi che lo hanno formato, dal glam rock, al pop, alla...Un concerto in presenza, immersi in una foresta, per riavvicinare l'uomo alla natura attraverso la musica del violoncellista Mario Brunello e di Stefano Mancuso, con una differenza rispetto a qualsias ..."Non ho mai seguito nessuna legge di mercato, ho sempre fatto quello che ho voluto. Con la libertà di fare quello che ho voluto: anche andando contro tutto quello che ci si sarebbe aspettato da me". ( ...