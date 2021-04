Musica: Achille Lauro, 'il mio nuovo album diviso a metà fra introspezione e sogno' (2) (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - Fra le tredici tracce dell'album, "ho scritto 'Generazione X' che parla della mia generazione, io non ho fatto il percorso di studi ordinario ma sono una persona curiosa", dice Lauro. Una generazione "che non crede in Dio, che accetta le proprie dipendenze, come quella dalla tecnologia". C'è poi 'Femmina', "una canzone molto rara: parla di una cosa pericolosamente comune, il maschio che si nasconde dietro la sua virilità". La conversazione si snoda fra le sue origini romane rivendicate ("Roma ci sono nato, è decadente ma poetica e regala tanto", spiega citando "non a caso" Mannarino, Coez, Califano) e la malinconia: "Sì, sono malinconico ma la malinconia è una cosa dell'essere umano, credo faccia parte di tutti, chi più chi meno. Magari nel mio caso è accentuato, ma il mistero della vita e dell'essere umano mi mette alla prova". ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - Fra le tredici tracce dell', "ho scritto 'Generazione X' che parla della mia generazione, io non ho fatto il percorso di studi ordinario ma sono una persona curiosa", dice. Una generazione "che non crede in Dio, che accetta le proprie dipendenze, come quella dalla tecnologia". C'è poi 'Femmina', "una canzone molto rara: parla di una cosa pericolosamente comune, il maschio che si nasconde dietro la sua virilità". La conversazione si snoda fra le sue origini romane rivendicate ("Roma ci sono nato, è decadente ma poetica e regala tanto", spiega citando "non a caso" Mannarino, Coez, Califano) e la malinconia: "Sì, sono malinconico ma la malinconia è una cosa dell'essere umano, credo faccia parte di tutti, chi più chi meno. Magari nel mio caso è accentuato, ma il mistero della vita e dell'essere umano mi mette alla prova". ...

Ultime Notizie dalla rete : Musica Achille Achille Lauro: "Cito sempre Dio perché sono profondamente credente. Le critiche da Antonio Ricci? Si informi" Un artista divisivo che punta allo stupore, creare dibattito e sconvolgere i canoni della musica " perché me ne frego ". Achille Lauro è reduce da due Festival di Sanremo in cui ha lasciato una traccia e lanciato un messaggio in nome della libertà di essere se stessi . Esce il sesto album ...

Achille Lauro: 'Sanremo ha creduto in me. Mi piacerebbe fare il direttore artistico di Sanremo' Ora anche la musica è davvero nelle mie corde. Metto sul piatto l'amore di oggi e i sentimenti della mia generazione'. Spesso viene chiesto a Renato Zero di Achille Lauro, ma raramente qualcuno ...

Achille Lauron non smette di stupire, esce il nuovo album Rispetto alla situazione attuale e alla crisi del settore dello spettacolo legata alla pandemia Achille dice cosi. "Mi sento un privilegiato e cerco di aiutare chi sta messo peggio. In un modo o ...

Musica: Achille Lauro, ‘il mio nuovo album diviso a metà fra introspezione e sogno’ Roma, (Adnkronos) – “Sono tredici facce di me che hanno qualcosa da dire e a cui tengo molto. Non mi interessa che tutti vi si rispecchino, ma abbiatene cura”. Achille Lauro torna con ‘Lauro’, il nuov ...

